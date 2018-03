Aktien Wien Schluss: Knappes Minus

15.03.2018, 18:32 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag in einem überwiegend freundlichen europäischen Börsenumfeld etwas leichter geschlossen. Der ATX fiel um 0,15 Prozent auf 3421,03 Einheiten. Damit musste der Leitindex bereits seinen vierten Verlusttag in Folge hinnehmen.

Auf dem ATX lasteten die klaren Kursverluste der Schwergewichte Raiffeisen (minus 2,4 Prozent auf 30,36 Euro), Andritz (minus 1,60 Prozent auf 47,62 Euro) und Voestalpine (minus 1,5 Prozent auf 44,02 Euro). Semperit verbilligten sich um 2,0 Prozent auf 16,30 Euro. Nach der Gewinnwarnung vom Januar erwarten Analysten für die am morgigen Freitag anstehenden Jahreszahlen des Gummiherstellers einen Verlust.

Die OMV-Papiere schlossen hingegen mit einem Kursplus von 1,65 Prozent auf 45,70 Euro. Hier könnte eine positive Analystenmeinung beflügelt haben. Die Experten der Credit Suisse haben ihr Anlagevotum für die Papiere des Öl- und Gaskonzerns von "underperform" auf "outperform" angehoben. Das Kursziel wurde ebenfalls deutlich von 46 auf 55 Euro nach oben revidiert.

Post-Anteilsscheine lieferten nach Zahlenvorlage ein Kursplus von 1,8 Prozent auf 38,92 Euro. Die Post steigerte 2017 Ergebnis und Umsatz und hält am positiven Ausblick für das heurige Jahr fest. Die Dividende soll zudem um 2,5 Prozent auf 2,05 Euro je Aktie steigen.

Zumtobel-Titel kletterten um satte 7,8 Prozent auf 8,65 Euro und absolvierten damit einen Erholungsschub. Seit Monaten hatten sich die Papiere des Leuchtenherstellers mit einer Abwärtsbewegung gezeigt. Im Juni des Vorjahres notierten die Papiere noch bei der 20-Euro-Marke.

Lenzing legten ungeachtet einer negativeren Analystenmeinung um 1,3 Prozent auf 102,40 Euro zu. Die Experten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers von 120 Euro auf 115 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Hold" blieb unangetastet.