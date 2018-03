Deutsche Anleihen starten nach technischen Problemen mit Gewinnen

16.03.2018, 10:03 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag wegen technischer Probleme bei der Terminbörse Eurex mit Verzögerung in den Handel gestartet. Zum Handelsstart, der etwa eineinhalb Stunden später als üblich erfolgte, stieg der richtungsweisende Euro-Bund-Future am Morgen geringfügig um 0,08 Prozent auf 158,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,56 Prozent.

Sowohl in der Eurozone als auch in den USA stehen zum Wochenausklang einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Im Euroraum dürften vor allem Preisdaten auf Interesse stoßen. In den Vereinigten Staaten werden Zahlen vom Immobilienmarkt, aus der Industrie und zur Verbraucherstimmung veröffentlicht. Auftritte ranghoher Notenbanker sind nicht angekündigt.