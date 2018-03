Warburg Research senkt Ziel für Brenntag auf 60 Euro - 'Buy'

16.03.2018, 10:36 Uhr | dpa-AFX

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag nach Zahlen für 2017 von 63 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Chemikalienhändler habe schwächer abgeschnitten als gedacht, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das habe aber im Wesentlichen an einmaligen Belastungen etwa durch die Restrukturierung gelegen. Der Anlagehintergrund bleibe positiv. Dank des allgemeinen Wirtschaftsaufschwungs und Kosteneinsparungen dürfte das Gewinnwachstum anziehen./mis/ag

Datum der Analyse: 16.03.2018