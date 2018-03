Eurozone: Verbraucherpreise steigen schwächer als gedacht

16.03.2018, 11:05 Uhr | dpa-AFX

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Inflation im Euroraum ist im Februar schwächer ausgefallen, als vorläufige Zahlen nahegelegt haben. Wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Währungsraum 1,1 Prozent höher als vor einem Jahr. Das ist die niedrigste Rate seit Ende 2016. In einer ersten Schätzung hatten die Statistiker noch eine Teuerung von 1,2 Prozent ermittelt. Im Januar hatte die Inflation mit 1,3 Prozent noch spürbar höher gelegen.

Die Kerninflation, die schwankungsanfällige Komponenten wie Energie ausklammert, lag wie zunächst berechnet und wie im Vormonat bei 1,0 Prozent. Diese Teuerung hatte die Europäische Zentralbank (EZB) zuletzt stärker in den Blick genommen, weil sie nach ihrer Meinung die grundlegende Preisentwicklung besser beschreibt als die Gesamtinflation. Das Inflationsziel der EZB von knapp zwei Prozent verfehlen beide Raten seit Jahren. Dies ist ein wichtiger Grund für die extrem lockere Geldpolitik der EZB.

Teurer als ein Jahr zuvor war im Februar vor allem Energie, die sich um 2,1 Prozent verteuerte. Für Lebens- und Genussmittel sowie Dienstleistungen, wozu die Mieten zählen, musste ebenfalls mehr gezahlt werden. Industriegüter verteuerten sich mit 0,6 Prozent deutlich schwächer als andere Komponenten.

Die höchsten Inflationsraten im Euroraum wiesen Estland und Litauen mit je 3,2 Prozent auf. Die niedrigsten Raten verbuchten Zypern, Griechenland und Italien. Deutschland liegt mit einer nach europäischen Standards berechneten Inflationsrate (HVPI) von 1,2 Prozent knapp über dem Durchschnitt des Währungsraums.