Gewerkschaften nehmen Fluggesellschaft Germania ins Visier

16.03.2018, 11:53 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Fluggesellschaft Germania steht Ärger mit den Gewerkschaften des fliegenden Personals ins Haus. Die Vertretungen der Piloten und der Flugbegleiter haben in einer abgestimmten Aktion jeweils Tarifkommissionen für das Unternehmen gegründet, dessen Beschäftigte derzeit nicht nach Tarif bezahlt werden. Zur Abwehr möglicher arbeitsrechtlicher Repressalien sollen die Kommissionsmitglieder anonym bleiben, teilten die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) am Freitag in Frankfurt mit. Die Germania hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreibt nach eigenen Angaben derzeit 29 Jets.