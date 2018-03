Deutsche Anleihen: Leichte Gewinne

16.03.2018, 18:42 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag leicht gestiegen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,04 Prozent auf 158,18 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,57 Prozent. An anderen Rentenmärkten der Eurozone gaben die Renditen ebenfalls nach. Wegen technischer Probleme war der Handel in Deutschland verzögert gestartet, verlief dann aber offenbar reibungslos.

Neue Inflationsdaten aus der Eurozone verliehen dem Handel kaum Impulse. Nach einer zweiten Schätzung der Statistikbehörde Eurostat ist die Teuerung im Währungsraum von 1,3 Prozent im Januar auf 1,1 Prozent im Februar gefallen. Der Rückgang fiel stärker aus als in einer ersten Schätzung ermittelt. Die Kerninflation verharrte auf 1,0 Prozent. Diese um schwankungsanfällige Komponenten bereinigte Rate hatte die Europäische Zentralbank (EZB) zuletzt stärker in den Blick genommen als die Gesamtrate. Beide Raten liegen klar unterhalb des EZB-Preisziels von knapp zwei Prozent.

Die am Nachmittag veröffentlichten robusten US-Konjunkturdaten belasteten die Anleihen nur kurzzeitig. So hat die US-Industrie im Februar einen deutlichen Schub erhalten. Die Produktion legte wesentlich stärker zu als erwartet und als in den Vormonaten. Zudem ist die von der Universität von Michigan erhobene Konsumstimmung auf den höchsten Stand seit 14 Jahren gestiegen.