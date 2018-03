Geprägt vom Katastrophenjahr: Talanx legt detaillierte Geschäftszahlen vor

19.03.2018, 06:01 Uhr | dpa-AFX

HANNOVER (dpa-AFX) - Nach einer ungewöhnlich hohen Schadensbelastung durch Naturkatastrophen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro legt der Versicherungskonzern Talanx an diesem Montag (11.00 Uhr) seine detaillierten Geschäftszahlen für 2017 vor. Der Versicherer aus Hannover mit Marken wie HDI oder Neue Leben geht dennoch von rund 670 Millionen Euro Nettogewinn aus. Dem Versicherungskonzern gehören gut die Hälfte der Anteile am weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück. Für den bisherigen Vorstandschef Herbert Haas wird es die letzte Bilanzpressekonferenz sein. Der fürs internationale Geschäft zuständige Vorstand Torsten Leue (51) soll ihn im Mai ablösen, bevor Haas dann in den Aufsichtsrat wechseln wird.