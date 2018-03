Grand City Properties profitiert von höheren Mieten

19.03.2018, 07:32 Uhr | dpa-AFX

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Wohnungsvermieter Grand City Properties hat im vergangenen Jahr von steigenden Mieten und einem geringeren Leerstand profitiert. 2017 legte das operative Ergebnis (Funds from Operations, (FFO1) im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent auf 178 Millionen Euro zu, wie das seit September im MDax gelistete Unternehmen am Montag in Luxemburg mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs ebenfalls um zehn Prozent auf 248 Millionen Euro.

Der Überschuss, in den auch die Neubewertung von Immobilien eingeht, sank hingegen um zwei Prozent auf 639 Millionen Euro. Die Dividende soll um sieben Prozent auf 0,73 Euro je Aktie erhöht werden. Grand City Properties ist darauf spezialisiert, sanierungsbedürftige Wohnungen aufzukaufen, diese zu renovieren und dann zu einem höheren Preis zu vermieten. Großaktionär ist der Immobilienkonzern Aroundtown, der 38 Prozent der Anteile von Grand City Properties hält und ebenfalls seit heute im MDax ist.