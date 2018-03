Japans Exporte steigen trotz Neujahrsfest in China

19.03.2018, 08:03 Uhr | dpa-AFX

TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Exportmotor läuft trotz der Neujahrsfeiern in China im Monat Februar. Im abgelaufenen Monat stiegen die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,8 Prozent auf 6,46 Billionen Yen (etwa 50 Milliarden Euro), wie das japanische Finanzministerium am Montag in Tokio mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs von 1,4 Prozent gerechnet.

Damit stiegen die Exporte den 15. Monat in Folge. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt erzielte einen Handelsbilanzüberschuss von unbereinigt 3,4 Milliarden Yen. Bereinigt ergab sich dagegen ein Defizit von 201,5 Milliarden Yen.

Wegen der Feierlichkeiten zum Neujahrsfest in China gingen die Ausfuhren Japans nach China um 9,7 Prozent zurück. Fachleute rechnen aber mit Nachholeffekten im März. China ist für Japan der größte Handelspartner.