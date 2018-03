Siemens Healthineers macht den Anlegern weiter Freude

19.03.2018, 10:52 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am zweiten Handelstag ihrer Börsengeschichte haben die Aktien von Siemens Healthineers kräftig zugelegt. In einem schwächelnden Gesamtmarkt kletterten die Papiere des Spezialisten für Bilddiagnostik am Montag zeitweise um über 4 Prozent auf 31,48 Euro. Zuletzt schmolzen die Gewinne auf 2,5 Prozent etwas zusammen.

Die Papiere der Siemens-Medizintechniktochter waren am Freitag zu 29,10 Euro an der Börse gestartet. Der Ausgabepreis der Papiere hatte bei 28 Euro gelegen.

Börsenbriefautor Hans Bernecker schreibt, dass sich offenbar viele institutionelle Käufer mit zu tiefen Einstiegslimits verzockt hätten. Was bedeutet, dass sie keine Aktien erhalten haben. "Nun trifft ein überschaubarer Freefloat auf eine erhöhte Nachfrage nach dem künftigen MDax-Wert", schrieb er in seinem Morgenkommentar. Siemens hat lediglich 15 Prozent der Tochter oder 150 Millionen Aktien an den Markt gebracht.

Analyst Daniel Gleim vom Investmenthaus Mainfirst sorgte am Morgen mit seiner Empfehlung für weiteres Interesse. In der Bilddiagnostik, mit etwa 60 Prozent größter Umsatzbringer, sei Healthineers Marktführer, so Gleim. Dieser Bereich glänze durch stabiles Wachstum und hohe Profitabilität in den Endmärkten. In der Labordiagnostik sieht der Experte Optimierungschancen.