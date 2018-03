US-Anleihen starten mit Verlusten

19.03.2018, 14:58 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gegangen. Am Markt wurde der schwache Start mit Impulsen aus Europa begründet, insbesondere aus Großbritannien. Dort gerieten sichere Anlagen wie Staatspapiere unter erheblichen Druck, nachdem das Vereinigte Königreich und die EU bekanntgaben, sich einig über die 21-monatige Übergangsfrist bis zum endgültigen Ausscheiden der Insel aus der EU zu sein.

Konjunkturdaten stehen in den USA unterdessen nicht an. Im Mittelpunkt steht die Zinssitzung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch. Am Markt wird fest mit einer weiteren Zinsanhebung gerechnet. Mit Spannung werden die neuen Zinsprognosen der Fed erwartet. Es wird darauf spekuliert, dass die Notenbank ein etwas höheres Straffungstempo in diesem Jahr signalisieren könnte.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,31 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 3/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,66 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gaben um 6/32 Punkte auf 98 31/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,87 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 15/32 Punkte auf 98 Punkte. Sie rentierten mit 3,10 Prozent.