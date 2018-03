Wirtschaft

Bankenverband: Brexit-Übergangsphase schafft mehr Planungssicherheit

19.03.2018, 17:08 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Privatbanken haben die bei den Brexit-Verhandlungen vereinbarte Übergangsphase bis Ende 2020 begrüßt. "Die Entscheidung ist wichtig, rechtzeitig und ein ermutigendes Zeichen der Vernunft, das vorerst für Banken und Realwirtschaft mehr Planungssicherheit schafft", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Andreas Krautscheid, am Montag.

Die Europäische Union und Großbritannien sind sich einig über eine 21-monatige Übergangsfrist nach dem britischen EU-Austritt in einem Jahr. Dies bedeutet mehr Zeit für Unternehmen und Bürger, um die Folgen des Brexits abzufedern.

Den Finanzplatz Frankfurt sieht der BdB gut aufgestellt, um vom Brexit zu profitieren. Banken brauchen für Dienstleistungen in der EU selbstständige Tochtergesellschaften in einem EU-Staat. In London angesiedelte Institute sind daher gezwungen, sich zumindest teilweise neu zu orientieren. Knapp 20 Banken - hauptsächlich US-amerikanische und japanische Häuser - und andere Finanzdienstleister haben sich entschieden, ihr Geschäft in Deutschland auf- bzw. auszubauen - vornehmlich am Finanzplatz Frankfurt.