Wirtschaft

Neue Prüfzyklen: BMW-Modellangebot schrumpft vorübergehend

19.03.2018, 17:20 Uhr | dpa-AFX

MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW stoppt vorübergehend die Produktion mehrerer Automodelle mit Benzinmotoren für den europäischen Markt, um sie schrittweise für die neuen alltagsnahen EU-Verbrauchsmessungen fit zu machen. Das Flaggschiff, der 7er BMW, werde als Benziner in Europa sogar ein Jahr lang aus dem Angebot genommen, sagte ein BMW-Sprecher am Montag in München. Die "Automobilwoche" hatte zuvor darüber berichtet.

Der neue Prüfzyklus WLTP wird im September für sämtliche Neuwagen bindend, ab September 2019 werden zudem realitätsnahe Straßenabgastests (RDE) für alle Neuwagen Pflicht. Um die Vorgaben zu erfüllen und Partikelfilter in die Benzinmotoren einzubauen, unterbricht BMW die Produktion mehrerer Modelle für den EU-Markt für einige Wochen oder sogar Monate. Die Nachfrage dürfte sich vorübergehend auf andere Motoren, Modelle und Märkte verlagern - Dieselmotoren und der Verkauf in Asien und Amerika seien nicht betroffen, sagte der Sprecher. "Beim verkauften Volumen insgesamt erwarten wir keine Auswirkungen."

Den 7er mit Benzinmotoren hatte BMW im vergangenen Jahr in Europa nur 3540 Mal verkauft - weltweit fand das Modell vergangenes Jahr etwa 60 000 Käufer. Der Anteil aller Benziner bei BMW lag 2017 in Europa bei 39 Prozent, das waren annähernd 400 000 Autos.

VW -Finanzvorstand Frank Witter hatte vergangene Woche vor Analysten in Berlin mitgeteilt, der neue Prüfzyklus WLTP könne zu "einem zeitweilig eingeschränkten Produkt-Angebot" führen.