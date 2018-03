Wirtschaft

SocGen hebt Innogy auf 'Hold' - Ziel hoch auf 38,40 Euro

19.03.2018, 18:38 Uhr | dpa-AFX

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Innogy von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 28,20 auf 38,40 Euro angehoben. Er sehe mit Blick auf die vereinbarte Übernahme der RWE-Ökostromtochter durch Eon und den damit verbundenen Tausch von Vermögenswerten keine entscheidenden Hindernisse für die Transaktion, auch wenn die wettbewerbsrechtliche Zustimmung noch ausstehe, schrieb Analyst Lüder Schumacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher bewerte er die Innogy-Aktie nun auf Basis der Eon-Offerte von 36,76 Euro in bar zuzüglich der Dividenden für 2017 und 2018./gl/he

Datum der Analyse: 19.03.2018