Wirtschaft

Jefferies senkt Ziel für L'Oreal auf 186 Euro - 'Hold'

20.03.2018, 08:40 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen von 193 auf 186 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das flächenbereinigte Wachstum im zweiten Halbjahr 2017 sei eine positive Vorgabe für das laufende Jahr, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da es jedoch an Impulsen für deutlich steigende Margen mangele, halte er an seiner neutralen Haltung zu den Aktien des Kosmetikkonzerns fest. Die Wechselkurse wirkten sich belastend auf den Gewinn je Aktie aus./bek/la

