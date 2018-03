Wirtschaft

Barclays senkt Ziel für Telefonica SA auf 9 Euro - 'Equal Weight'

20.03.2018, 08:48 Uhr | dpa-AFX

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica nach einer Investorenveranstaltung in Brasilien von 9,30 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das laufende Jahr dürfte für den spanischen Telekomkonzern von nachteiligen Wechselkursen geprägt sein, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er senke daher die Schätzungen für den Umsatz und den bereinigten operativen Gewinn (Oibda)./bek/la

Datum der Analyse: 20.03.2018

