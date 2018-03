Wirtschaft

Starkes Nachsteuerergebnis treibt Tom Tailor auf Tradegate hoch

20.03.2018, 08:55 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Tom Tailor sind am Dienstag dank starker Jahreszahlen im vorbörslichen Handel kräftig nach oben gesprungen. Nach der Bekanntgabe des laut dem Modekonzern "besten Nachsteuerergebnisses in der Firmengeschichte", legten sie auf Tradegate im Vergleich zum Börsenschluss am Vortag um etwas mehr als 9 Prozent auf 9,80 Euro zu. Ein Händler lobte unter Verweis auf die greifenden Umbaumaßnahmen den Konzerngewinn und hält den Ausblick für konservativ.

Tom Tailor meldete für 2017 ein positives Nachsteuerergebnis in Höhe von 17,1 Millionen Euro. 2016 hingegen war es noch ein Verlust nach Steuern von 73,0 Millionen. Für 2018 rechnet das Unternehmen zwar mit leichten Umsatzrückgängen, die jedoch durch profitables Wachstum in den Kernmärkten und anderen Bereichen zum Teil kompensiert werden sollen./ck/jha/

