Wirtschaft

Aktien New York: Dow auf sanftem Erholungskurs

20.03.2018, 15:34 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem kräftigen Rücksetzer zum Wochenauftakt hat die Wall Street am Dienstag im frühen Handel moderat zugelegt. Der breitere Markt zeigte sich hingegen richtungslos. Vor Bekanntgabe der Resultate der US-Notenbanksitzung am Mittwoch dominiere aber die Vorsicht unter den Anlegern hieß es. Entscheidend werde vor allem der Konjunktur- und Inflationsausblick der Fed.

Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,30 Prozent auf 24 683,66 Punkte. Am Vortag war der Dow zum Schlusskurs auf den niedrigsten Stand seit Anfang des Monats gefallen. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,03 Prozent auf 2713,71 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,01 Prozent auf 6864,29 Punkte.