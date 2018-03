Wirtschaft

US-Anleihen halten sich im Minus

20.03.2018, 20:39 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihre Anfangsverluste im Handelsverlauf weitgehend gehalten. Marktteilnehmer verwiesen auf schwache Vorgaben wichtiger Anleihemärkte in Europa, insbesondere aus Deutschland. Dort gaben die Kurse von Bundesanleihen nach. Impulse durch US-Konjunkturdaten gab es nicht. Mittlerweile begann die zweitägige Sitzung der US-Notenbank. Es wird erwartet, dass sie am Mittwoch eine weitere Zinsanhebung verkündet.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,34 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 4/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,69 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 8/32 Punkte auf 98 27/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,89 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 18/32 Punkte auf 97 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,12 Prozent.