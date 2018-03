Wirtschaft

DZ Bank startet Puma mit 'Halten' - Fairer Wert 450 Euro

20.03.2018, 21:29 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Puma nach einem Investorentag mit "Halten" und einem fairen Wert von 450 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Sportartikelhersteller habe einen positiven Ausblick auf die Geschäftsentwicklung der Jahre 2018 bis 2022 gegeben, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/he

Datum der Analyse: 20.03.2018