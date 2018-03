Wirtschaft

Ausgewählte ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 20.03.2018

20.03.2018, 21:37 Uhr | dpa-AFX

Metzler senkt Henkel auf 'Sell' und Ziel auf 101 Euro

FRANKFURT - Metzler hat Henkel von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 102 auf 101 Euro gesenkt. Die Experten reagieren damit in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die Senkung der Wachstumsziele auf Konzernebene und für den Schönheitspflegebereich für das erste Quartal. Sie sehen ihre vorsichtige Haltung für das erste Halbjahr bestätigt. Schleppendes Wachstum im Konsumgüterbereich und scharfer Gegenwind von der Währungsseite machten es schwer, die optimistischen Markterwartungen zu erfüllen.

Citigroup hebt Covestro auf 'Neutral und Ziel auf 81 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Covestro von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 81 Euro angehoben. Nachdem er die Aktie des Kunststoff-Herstellers erst kürzlich abgestuft habe, erscheine seine jetzige Hochstufung wahrscheinlich komisch, schrieb Analyst Andrew Benson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch inzwischen liege das Papier deutlich unter seinem Wert im Vormonat. Da die Barmittelentwicklung stark sei, sehe er die Aktie daher nun als fair bewertet an.

CFRA hebt Lanxess auf 'Buy' und Ziel auf 72 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Lanxess von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 72 Euro angehoben. Die Ergebnisse des Spezialchemiekonzerns für 2017 hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte lobte die Strategie mit Blick auf die Übernahme des US-Unternehmens Chemtura und die geplanten Trennung von dem Anbieter für synthetischen Kautschuk Arlanxeo.

Alphavalue hebt Lufthansa auf 'Add' und Ziel auf 30,30 Euro

PARIS - Alphavalue hat Lufthansa von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 27,90 auf 30,30 Euro angehoben. Die Qualität der Bilanz habe sich verbessert, schrieb Analyst Hans-Peter Wodniok vom Research-Haus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Lufthansa habe eindeutig von der Insolvenz von Air Berlin profitiert. Aus diesen Schnäppchen werde die Fluggesellschaft auch im laufenden Jahr noch Vorteile ziehen. Auch dürfte in diesem Jahr der Umsatz pro Sitzkilometer wieder zulegen nach einem Rückgang im vergangenen Jahr.

Bernstein senkt Daimler auf 'Market-Perform' und Ziel auf 73 Euro

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler nach dem knapp zehnprozentigen Einstieg von Geely von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Das Kursziel wurde zugleich von 85 auf 73 Euro gesenkt. Der Schritt des chinesischen Autoherstellers verkompliziere den strukturellen Wandel, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein positives Anlageurteil sei darin begründet gewesen, dass Daimler die Konzernaufspaltung in eine Auto- und Lastwagensparte vorantreibe. Doch nun dürfte sich Daimler verteidigen wollen und das bedeute, dass der Konzern groß bleiben dürfte.

Warburg Research hebt Rhön-Klinikum auf 'Hold' - Ziel 25,20 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Rhön-Klinikum nach dem jüngsten Kursrückgang von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Das Kursziel erhöhte Analyst Ulrich Huwald in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 25,00 auf 25,20 Euro. Der Experte hob seine Schätzungen vor der jährlichen Bilanzpressekonferenz etwas an.

Alphavalue senkt Telefonica Deutschland auf 'Add'

PARIS - Das Analysehaus Alphavalue hat Telefonica Deutschland nach Zahlen zum vierten Quartal von "Buy" auf "Add" abgestuft und ein Kursziel von 4,21 Euro genannt. Er habe die Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) des Telekomanbieters für die kommenden Jahre etwas gesenkt, schrieb Analyst Jean-Michel Salvador in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit steigenden Zinsen seien die Bewertungen in der gesamten Branche zuletzt gesunken.

Macquarie hebt Siemens Gamesa auf 'Outperform' - Ziel 14,12 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Siemens Gamesa von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 11,00 auf 14,12 Euro angehoben. Seine Nachforschungen hätten ergeben, dass es für Windturbinenhersteller enormen Spielraum zur Senkung der Kosten einzelner Komponenten gebe, schrieb Analyst Gurpreet Gujral in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Siemens Gamesa traut der Experte binnen drei Jahren eine Verdopplung des operativen Ergebnisses zu.

HSBC hebt Ziel für Deutsche Börse auf 123 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Börse von 114 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Marktbetreibers bleibe im volatilen Marktumfeld ein klarer Kauf, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er legte bei seinen ohnehin über den Marktprognosen liegenden Schätzungen noch etwas nach und verwies dabei auf höhere Handelsvolumina. Die monatlichen Handelszahlen erwiesen sich momentan als Kurstreiber.

Bernstein senkt Ziel für Deutsche Telekom - 'Market-Perform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 16,25 auf 14,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Einfluss der Wechselkurse sei ungünstig für den Telekomanbieter, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor allem der schwache US-Dollar wirke sich negativ auf die operativen Barmittel in Euro aus. Auch habe er mittlerweile eine vorsichtigere Einschätzung zur Bewertung der Aktie.

