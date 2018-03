Wirtschaft

US-Steuerreform beschert Fedex Gewinnsprung

20.03.2018, 22:11 Uhr | dpa-AFX

MEMPHIS (dpa-AFX) - Der Paketdienst FedEx hat seinen Gewinn dank überraschend kräftig gestiegener Erlöse und der Senkung der US-Unternehmenssteuern im vergangenen Geschäftsquartal massiv erhöht. In den drei Monaten bis Ende Februar legte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert von 562 Millionen auf 2,07 Milliarden US-Dollar zu, wie der UPS -Rivale am Dienstag nach Börsenschluss an der Wall Street am Firmensitz in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee mitteilte.

Die Steuerreform, durch die die US-Steuern für Unternehmen von 35 auf 21 Prozent reduziert wurden, sorgte zwar für einen hohen einmaligen Buchungseffekt, von der die Quartalsbilanz stark profitierte. Doch auch das bereinigte Ergebnis fiel mit 1,02 Milliarden Dollar erheblich höher aus als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wuchs um rund zehn Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich. Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um fast 4 Prozent.