Wirtschaft

JPMorgan hebt Ziel für Eon auf 11,50 Euro - 'Overweight'

21.03.2018, 07:46 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eon nach dem Deal mit RWE von 10,50 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das höhere Kursziel spiegele die wirtschaftlichen Vorteile aus der Übernahme von Innogy und aus dem umfangreichen Beteiligungstausch mit RWE wider, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig bevorzuge er unverändert Eon gegenüber RWE. Nach der Transaktion könnten die Gewinne von Eon um bis zu 30 Prozent steigen./bek/la

Datum der Analyse: 21.03.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------