Wirtschaft

Goldman senkt Ziel für Südzucker auf 14,50 Euro - 'Neutral'

21.03.2018, 09:25 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Südzucker vor vorläufigen Zahlen von 16,00 auf 14,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zuckerpreise zeigten wenig Erholungspotenzial, schrieb Analyst John Ennis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Zuckerproduzent dürfte noch vor dem Mitte Mai anstehenden Geschäftsbericht für 2017 einen enttäuschenden Ausblick auf das Jahr 2019 geben./bek/la

Datum der Analyse: 20.03.2018

