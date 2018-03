Wirtschaft

Baader Bank senkt Ziel für Jungheinrich auf 33 Euro - 'Sell'

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Jungheinrich von 34 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Gabelstaplerherstellers habe seinen leicht enttäuschenden Ausblick auf 2018 bestätigt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da er die Bewertung der Aktie als im historischen Vergleich sehr hoch erachte, empfehle er, Gewinne mitzunehmen. Auch wenn Jungheinrich 2018 weiter wachsen werde, fehle ihm die Fokussierung auf die Profitabilität in Form von Margenverbesserungen und Cashflow-Entwicklung./ck/la

