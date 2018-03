Wirtschaft

RWI warnt vor massiven Auswirkungen eines drohenden Handelsstreits

21.03.2018, 12:11 Uhr | dpa-AFX

ESSEN (dpa-AFX) - Die Konjunkturexperten des Essener RWI-Institutes haben die deutsche Wachstumsprognose für 2018 von 2,2 auf 2,4 Prozent erhöht. 2019 trauen sie sie der deutschen Wirtschaft weiterhin 1,9 Prozent zu. Nach einem voraussichtlich kräftigen Wirtschaftswachstum im ersten Quartal dieses Jahres wird seine Dynamik voraussichtlich im weiteren Jahresverlauf nachlassen", sagte RWI Konjunkturchef Roland Döhrn am Mittwoch in Essen. Ursache hierfür seien die zunehmenden Engpässe am Arbeitsmarkt, zudem seien die Unternehmen über ihren Zugang zu wichtigen Märkten verunsichert.

Größten Risiken für die deutsche Konjunktur seien derzeit der drohende Handelsstreit mit den USA sowie die Unwägbarkeiten des Ausgangs der Brexit-Verhandlungen. Im vergangenen Jahr seien 6,6 Prozent der deutschen Ausführungen nach Großbritannien und 8,7 Prozent in die USA gegangen. Eine Eskalation des Handelsstreits oder eine Form des Brexit, die den Marktzugang in Großbritannien abrupt verschlechtere, hätte daher möglicherweise so weit sogar bereits recht kurzfristig massive Auswirkungen auf die deutsche Exportwirtschaft.