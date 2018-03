Wirtschaft

Euro steigt vor Fed-Entscheidung - Pfund profitiert von Lohndaten

21.03.2018, 12:27 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch gestiegen. Im Vormittagshandel kletterte die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf ein Tageshoch bei 1,2291 Dollar und lag damit einen halben Cent höher als am Morgen. Auch wenn der Euro gegen Mittag wieder etwas auf zuletzt 1,2280 Dollar zurückgefallen war, konnte er einen Teil der Vortagesverluste wieder wettmachen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2276 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am Morgen. In der Eurozone stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm. Die Blicke richten sich auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Abend auf der Agenda steht.

Da eine Zinserhöhung am Devisenmarkt bereits eingepreist ist, wird für den Kursverlauf des Euro entscheidend sein, wie die US-Notenbanker im Rahmen ihrer geldpolitischen Beschlüsse die weiteren Zinsschritte in diesem Jahr erwarten. Bisher haben sie insgesamt drei Zinserhöhungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Am Markt wird nicht ausgeschlossen, dass die Währungshüter bei ihrer Einschätzung am Abend vier Zinsschritte avisieren könnten.

Newsletter Wichtiges zu privater Vorsorge

Aufwärts ging es auch mit dem britischen Pfund, das von einen überraschend starken Anstieg der Löhne in Großbritannien profitieren konnte. Die Lohnentwicklung steht stark im Fokus der Märkte. Ein stärkeres Lohnwachstum erhöht die Spekulation auf steigende Leitzinsen. Bei der Zinsentscheidung der britischen Notenbank am Donnerstag wird aber noch kein Zinsschritt erwartet.