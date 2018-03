Wirtschaft

Gauselmann aus Ostwestfalen weltweit unter Top-Marken-Anmeldern

21.03.2018, 13:51 Uhr | dpa-AFX

GENF (dpa-AFX) - Der deutsche Entwickler von Gewinnspielgeräten ADP Gauselmann war im vergangenen Jahr unter den Top-Drei-Unternehmen weltweit, die sich international Markennamen schützen ließen. Das Unternehmen der familiengeführten Gauselmann-Gruppe aus Ostwestfalen meldete unter dem Madrider Abkommen der UN-Organisation für geistiges Eigentum (Wipo) 104 Marken an, wie die Wipo am Mittwoch in Genf berichtete. Nur der französische Konsumgüterkonzern L'Oréal und der ungarische Pharmakonzern Gedeon Richter meldeten mehr Marken an.

Unter den zehn größten Markenanmeldern waren auch der Lack- und Farbenhersteller Brillux aus Münster und BMW , und nur eine chinesische Firma. Was aber weltweite Patente angeht, ist China auf dem Vormarsch. Dort hatte China Deutschland schon vor ein paar Jahren vom dritten Platz verdrängt. 2017 überholte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt Japan und kam auf den zweiten Platz hinter den USA, wie die Wipo berichtete.

"Wenn der Trend anhält, wird China die USA in den nächsten drei Jahren vom ersten Platz verdrängen", sagte Wipo-Generaldirektor Francis Gurry. Über die Qualität der Patente gebe das System keine Auskunft. Die Wipo habe auch nicht die Aufgabe zu prüfen, ob sich ein Anmelder geistiges Eigentum von einem Wettbewerber geklaut habe. Nach Themenbereichen kamen die meisten Anmeldungen in den Bereichen Computertechnologie und digitale Kommunikation.

China meldete 48 882, die USA 56 624 Patente an. Deutschland lag mit 18 982 Anmeldungen hinter Japan auf Platz 4. Weltweit laufen mehr als 60 Prozent der Patente, die in mehr als einem Land angemeldet werden, durch das Wipo-System. In den anderen Fällen melden Firmen Patente selbst separat in mehreren Ländern an.