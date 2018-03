Wirtschaft

USA: Verkäufe bestehender Häuser steigen stärker als erwartet

21.03.2018, 15:19 Uhr | dpa-AFX

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Februar stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 3,0 Prozent zu, wie die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte.

Volkswirte wurden von der Stärke des Anstieg überrascht. Sie hatten nur einen leichten Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet. Mit dem Anstieg im Februar wurde der Rückschlag vom Vormonat nahezu ausgeglichen. Im Januar gab es im Monatsvergleich einen Rückgang um 3,2 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet wurden im Februar 5,54 Millionen Häuser verkauft. Das lag über dem erwarteten Wert von 5,40 Millionen Häuser.