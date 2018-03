Wirtschaft

Paul Singers Hedgefonds mischt im Kampf um britischen GKN-Konzern mit

21.03.2018, 16:52 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK/ LONDON (dpa-AFX) - Der aktivistische Investor Paul Singer mischt sich offenbar in den Übernahmekampf um den britischen Luftfahrt- und Autozulieferer GKN ein. Sein Hedgefonds Elliott legte am Mittwoch eine rund 3-prozentige Beteiligung an dem Konzern offen. Singer ist bekannt, sich bei Übernahmekandidaten einzukaufen, um einen besseren Preis herauszuschlagen.

Derzeit ringt die auf Industriekonzerne spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Melrose um die Übernahme von GKN. Der Konzern kauft sich in der Regel bei anderen Unternehmen ein, trimmt sie auf Rendite und verkauft sie dann wieder. Jüngst senkte Melrose die Mindestannahmeschwelle für ihre Offerte auf 50 Prozent plus eine GKN-Aktie herab. Außerdem will Melrose nun bis zu rund eine Milliarde Pfund in den GKN-Pensionsfonds zuschießen.

Melrose hatte in der vergangenen Woche sein Angebot auf 8,1 Milliarden britische Pfund (9,2 Mrd Euro) inklusive Schulden erhöht, wurde aber vom GKN-Management erneut abgewiesen. Die Annahmefrist für die Aktionäre endet am 29. März.

GKN will sich zur Abwehr aufspalten - die Autoteilesparte soll vom US-Konzern Dana übernommen werden. 3,5 Milliarden US-Dollar sollen in Aktien an die GKN-Aktionäre gehen, zudem weitere 1,6 Milliarden Dollar in bar fließen.