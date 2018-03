Wirtschaft

Ölpreise legen deutlich zu

21.03.2018, 17:43 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am späten 69,18 US-Dollar. Das waren 1,77 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI), ebenfalls zur Lieferung im Mai, stieg um 1,69 Dollar auf 65,22 Dollar.

Beflügelt wurden die Ölpreise durch überraschend deutlich gefallene Rohöllagerbestände. Sie waren in der vergangenen Woche um 2,6 Millionen Barrel auf 428,3 Millionen Barrel gesunken. Analysten hatten im Mittel einen Anstieg um 2,5 Millionen Barrel erwartet. Auch die Bestände an Benzin und Destillaten hatten merklich nachgegeben.

Die Ölpreise knüpften damit an ihre Vortagesgewinne an. Unter anderem hatte die Sorge vor neuen Sanktionen gegen das Förderland und Opec-Mitglied Iran für einen kräftigen Preisschub gesorgt. "Seit Tagen stehen mögliche neue Sanktionen gegen den Iran im Blickpunkt", kommentierten Rohstoffexperten der Commerzbank.