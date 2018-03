Wirtschaft

Tusk empfiehlt EU-Ländern Billigung der Brexit-Übergangsphase

21.03.2018, 17:56 Uhr | dpa-AFX

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der EU-Gipfel wird am Freitag wahrscheinlich offiziell die nächste Etappe der Brexit-Verhandlungen einläuten. EU-Ratspräsident Donald Tusk empfahl den 27 bleibenden Staaten am Mittwoch, die zwischen der Europäischen Union und Großbritannien ausgehandelte Übergangsfrist nach dem EU-Austritt und andere Verhandlungsergebnisse zu unterstützen.

"Ich habe eine gute Nachricht für Premierministerin May, eine Nachricht, auf die man in London gewartet hat", sagte Tusk in Brüssel. Mit der Übergangsphase bis Ende 2020 könne man die Folgen des britischen EU-Austritts vertagen und Zeit gewinnen, um sich auf die Konsequenzen einzustellen.

Die EU-Staats- und Regierungschefs befassen sich am Freitag ohne Großbritannien mit den bisherigen Ergebnissen der Brexit-Verhandlungen. Das Austrittsabkommen ist nach offiziellen Angaben zu 70 bis 80 Prozent fertig.

Billigen sie den Zwischenstand, kann ab April über die langfristigen Beziehungen beider Seiten verhandelt werden. Die EU bietet Großbritannien ein umfassendes Freihandelsabkommen, London will allerdings eine noch tiefere Partnerschaft.