Wirtschaft

Aktien Europa Schluss: Moderate Verluste vor US-Zinsentscheid

21.03.2018, 18:09 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend haben die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten Vorsicht walten lassen. Nach anfänglichen überschaubaren Kursgewinnen drehten die großen Börsenindizes leicht ins Minus. An den Märkten sei eine Erhöhung der US-Leitzinsen zwar eingepreist, unklar sei jedoch wieviel weitere Zinsanhebungen für dieses Jahr die Fed avisieren könnte, hieß es.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Aktien der Eurozone schloss am Mittwoch 0,32 Prozent tiefer bei 3401,04 Punkten. In Paris gab der CAC 40 um 0,24 Prozent auf 5239,74 Punkte nach. In London verlor der FTSE 100 0,32 Prozent auf 7038,97 Zähler.