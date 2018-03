Wirtschaft

Aktien Wien Schluss: ATX weiter im Aufwind

21.03.2018, 18:30 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat ihre jüngsten Kursgewinne am Mittwoch in einem international eher trägen Umfeld ausgebaut. Der Leitindex ATX stieg um 0,37 Prozent auf 3496,43 Punkte. Das war der vierte Gewinntag in Folge. Die Anleger warteten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

Unter den Einzelwerten gewannen Schoeller-Bleckmann nach der Vorlage von Geschäftszahlen 3,9 Prozent. Der Ölfeldausrüster hatte 2017 einen Umsatzsprung geschafft und war operativ in die Gewinnzone zurückgekehrt.

VIG-Aktien schlossen mit einem Plus von 0,8 Prozent. Die Vienna Insurance Group (VIG) legt an diesem Donnerstag Gesamtjahreszahlen für 2017 vor. Analysten erwarten Zuwächse bei den Prämien und dem Vorsteuergewinn.

Unter den Schwergewichten zogen Voestalpine 1,6 Prozent an. OMV legten um 0,7 Prozent zu.