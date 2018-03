Wirtschaft

Fed-Chef Powell: Notenbank will geldpolitischen 'Mittelweg' nehmen

21.03.2018, 20:20 Uhr | dpa-AFX

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed strebt nach Worten ihres Vorsitzenden Jerome Powell einen geldpolitischen Mittelweg an. Ein solcher Ansatz spreche für weitere graduelle Zinsanhebungen, sagte Powell am Mittwoch nach der Zinsentscheidung der Notenbank in Washington. Zuvor hatte die Fed ihren Leitzins zum sechsten Mal seit Ende 2015 angehoben. Er liegt jetzt in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent.

Derzeit gebe es keine Hinweise, dass man sich einer Phase stärker steigender Inflationsraten nähere, sagte Powell. Die Themen Außenhandel und Zölle seien während der Sitzung von mehreren Mitgliedern des geldpolitischen Ausschusses angesprochen worden. Allerdings habe dies keine Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Ausblick gehabt. Die US-Regierung hatte unlängst hohe Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt.

Powell bestätigte auf Rückfrage, dass die Fed nach wie vor darüber nachdenke, die Anzahl der Pressekonferenzen zu erhöhen. Darin sei aber kein geldpolitisches Signal zu sehen. Vielmehr würde ein solcher Schritt dabei helfen, die geldpolitischen Schritte der Notenbank noch besser zu erklären.