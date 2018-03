Wirtschaft

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Minus erwartet

22.03.2018, 07:41 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - HANDELSSTREIT VERUNSICHERT - Der weiter hochkochende Handelsstreit zwischen den USA und China verunsichert die Anleger am deutschen Aktienmarkt. Zudem gilt es, den geldpolitischen Ausblick der US-Notenbank Fed zu verarbeiten. Der Broker IG taxierte den Dax am Donnerstag 0,25 Prozent tiefer auf 12 278 Punkte.

Die Fed überraschte Marktbeobachtern zufolge weder mit ihrer abermaligen Zinserhöhung noch mit den Aussagen zu weiteren Zinsschritten in größerem Umfang. Trotz der durchaus optimistischen Aussagen der Fed habe die Wall Street im späten Handel wohl unter Befürchtungen einer Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China gelitten haben, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK.

So wird US-Präsident Donald Trump am Donnerstag ein Maßnahmenpaket im Kampf gegen aus seiner Sicht unfaire Handelspraktiken Chinas bekanntgeben. Er will damit auch den Kampf gegen den Diebstahl geistigen Eigentums intensivieren, für den er China verantwortlich macht

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch zunächst wechselhaft, letztlich aber leicht negativ auf die jüngsten Entscheidungen und Verlautbarungen der US-Notenbank reagiert. Die Fed hatte ihren Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Zugleich signalisierte die Notenbank, ihren Straffungskurs zumindest in diesem Jahr unverändert fortzuführen. Der geldpolitische Ausschuss FOMC geht im Mittel für 2018 unverändert von insgesamt drei Zinsanhebungen aus.

Der Dow Jones Industrial konnte sich nach der Fed-Sitzung nicht so recht für eine Richtung entscheiden. Zunächst stieg er um bis zu 1 Prozent ins Plus, um danach ins Minus zu rutschen. Letztlich verlor der Leitindex 0,18 Prozent auf 24 682,31 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 sank ebenfalls um 0,18 Prozent auf 2711,93 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,47 Prozent auf 6853,45 Punkte ein.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die Aktienmärkte uneinheitlich auf die US-Leitzinserhöhung reagiert. In Japan zog der Leitindex um 0,99 Prozent auf 21 591,99 Punkte an und machte damit einen Teil seiner Verluste der drei Handelstage zuvor wieder wett. Am Mittwoch hatte die Börse wegen eines Feiertags geschlossen.

In China ging es dagegen abwärts. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten aus Festland-China verlor rund eine Stunde vor Handelsende 0,7 Prozent. In China zog die Notenbank als Reaktion auf die US-Leitzinserhöhung die geldpolitischen Zügel etwas an.

Nach Einschätzung von Analysten handelt es sich bei der Anhebung des Zinssatzes eher um einen symbolischen Schritt. Am Aktienmarkt wurde die Anhebung der kurzfristigen Zinsen aber negativ aufgenommen.

DAX 12.309,15 0,01%

XDAX 12.261,58 -0,68%

EuroSTOXX 50 3.401,04 -0,32%

Stoxx50 2.986,06 -0,19%

DJIA 24.682,31 -0,18%

S&P 500 2.711,93 -0,18%

NASDAQ 100 6.853,45 -0,47%

Nikkei 225 21.591,99 +0,99%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - AKTUELLE KURSE -

Bund-Future Schlusskurs 157,99 0,05%

Bund-Future Settlement 157,88 0,07%

DEVISEN: - WEITER ÜBER 1,23 US-DOLLAR - Der Eurokurs hat sich am Donnerstagmorgen weiter über der Marke von 1,23 US-Dollar behauptet. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2356 Dollar. Am Mittwochabend war der Euro nach der US-Zinsentscheidung über 1,23 Dollar geklettert. Am Nachmittag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs noch auf 1,2286 (Vortag: 1,2276) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr)

Euro/USD 1,2347 0,08%

USD/Yen 105,88 -0,16%

Euro/Yen 130,73 -0,09%

ROHÖL - AKTUELLE KURSE -

Brent (Mai-Lieferung) 69,49 -0,33 USD

WTI (Mai-Lieferung) 65,26 -0,27 USD

