Wirtschaft

Deutsche Anleihen legen weiter zu

22.03.2018, 08:42 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vorabend angeknüpft. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen leicht um 0,09 Prozent auf 158,13 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 0,57 Prozent. An anderen Rentenmärkten der Eurozone zeigte sich ebenfalls mehrheitlich ein leichter Rückgang der Renditen.

Am deutschen Rentenmarkt werden noch die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed vom Vorabend verarbeitet. Die Kurse von US-Staatsanleihen waren nach geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed bereits leicht gestiegen.

Die Fed hatte zwar ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht und in eine Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent gesetzt. Entscheidend für die Kursbewegung war aber der Ausblick auf die weiteren Zinsschritte. Die US-Notenbanker haben dem Markt klar gemacht, dass sie die Zinsen nicht schneller erhöhen wollen wie bisher erwartet.

Im weiteren Handelsverlauf ist mit neuen Impulse am deutschen Rentenmarkt zu rechnen. Auf dem Programm stehen zahlreiche wichtige Konjunkturdaten, darunter das deutsche Ifo-Geschäftsklima und erste Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone im März.