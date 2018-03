Wirtschaft

Frankreich: Geschäftsklima trübt sich weiter ein

22.03.2018, 09:04 Uhr | dpa-AFX

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung in den französischen Unternehmen hat sich im März den dritten Monat in Folge eingetrübt. Der Indexwert für das Geschäftsklima fiel im Monatsvergleich um einen Zähler auf 109 Punkte, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris bekanntgab. Analysten hatten diesen Indexwert erwartet. Allerdings wurde der Wert für Februar von zuvor 109 auf 110 Punkte nach oben revidiert.

Der jüngste Rückgang erfolgte von einem hohen Niveau aus. Im Dezember hatte der Indexwert für das französische Geschäftsklima mit 112 Punkten den höchsten Stand seit Ende 2007 erreicht. Die französische Wirtschaft wächst seit einigen Quartalen wieder stärker und profitiert zunehmend von einer Reformpolitik des Präsidenten Emmanuel Macron.