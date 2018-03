Wirtschaft

JPMorgan belässt HeidelbergCement auf 'Neutral' - Ziel 84 Euro

22.03.2018, 09:12 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HeidelbergCement nach Zahlen für 2017 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die vorgeschlagene Dividende liege mit 1,90 Euro je Aktie etwas unter der Konsensprognose von 2,00 Euro, schrieb Analyst Rajesh Patki in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose des Zementherstellers für die Kapitalausgaben sei etwas besser als angenommen. Die endgültigen Ergebnisse deckten sich weitgehend mit den Erwartungen./bek/zb

Datum der Analyse: 22.03.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------