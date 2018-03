Wirtschaft

Goldman belässt Hella auf 'Neutral' - Ziel 53 Euro

22.03.2018, 09:26 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hella nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe im dritten Geschäftsquartal leicht unter der vom Autozulieferer zur Verfügung gestellten Konsensprognose gelegen, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Grund dafür seien höhere Kosten wegen technologischer Investitionen und Kapazitätserweiterungen im Automotive-Segment gewesen. Zugleich hob Burgstaller aber auch die bekräftigen Geschäftsjahresziele 2017/18 hervor./ck/la

Datum der Analyse: 22.03.2018

