JPMorgan belässt Zooplus auf 'Overweight' - Ziel 205 Euro

22.03.2018, 09:47 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zooplus nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn (Ebt) lägen sowohl unter seinen Prognosen als auch unter den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Borja Olcese am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Die Barmittel hätten sich im vergangenen Jahr nahezu geviertelt im Vergleich zu 2016 wegen einer niedrigeren Profitabilität des Händlers für Tierbedarf./bek/la

