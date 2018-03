Wirtschaft

Studie: Kaum Streiks im vergangenen Jahr

22.03.2018, 10:00 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr hat es in Deutschland kaum Streiks gegeben. Die Zahl der aus diesem Grund ausgefallenen Arbeitstage habe sich im Vergleich zu 2016 auf 238 000 beinahe halbiert, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftlichen Böckler-Stiftung am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Einen niedrigeren Wert hatte es zuletzt im Jahr 2010 gegeben, als 173 000 Arbeitstage wegen Streiks ausgefallen waren.

"Entscheidend war 2017, dass es weder im öffentlichen Dienst der Kommunen noch in der Metallindustrie große Tarifrunden gab", sagte der WSI-Forscher Heiner Dribbusch. An den Arbeitskämpfen waren nach seinen Auswertungen nur 131 000 Beschäftigte beteiligt nach rund einer Million im Jahr zuvor.

In diesem Jahr steht allerdings nach nicht einmal drei Monaten fest, dass 2018 die Zahlen der Streikenden und der ausgefallenen Arbeitstage wieder deutlich ansteigen werden. Neben den laufenden Warnstreiks im öffentlichen Dienst war es vor allem die heftige Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie, bei der die IG Metall allein 1,5 Millionen Streikteilnehmer mobilisierte.

Zu ähnlichen Ergebnissen war bereits das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) gekommen.