Wirtschaft

Warnstreiks im Nahverkehr in Frankfurt möglich - Trotz Tunnelsperrung

22.03.2018, 11:43 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Frankfurter Nahverkehr droht kommende Woche ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. Am (morgigen) Freitag tagt die Tarifkommission und entscheidet über einen möglichen eintägigen Ausstand, wie eine Gewerkschaftssprecherin am Donnerstag sagte. Dies würde den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt empfindlich treffen, da zeitgleich der S-Bahn-Tunnel unter der Innenstadt wegen Bauarbeiten voll gesperrt ist.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) setzt während der zweiwöchigen Tunnelsperrung vom 26. März bis 9. April auf U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen als Ersatz. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) erklärte, sie gehe davon aus, dass es in den nächsten Tagen zu Warnstreiks bei U- und Straßenbahnen komme.

Die Entscheidung der Tarifkommission wird gegen Freitagmittag erwartet, sagte Verdi-Sprecherin Ute Fritzel. "Bisher haben wir noch kein Angebot der Arbeitgeber." Nun gehe es darum, den Druck zu erhöhen. Dass der S-Bahn-Tunnel gesperrt sein wird, sei den Mitgliedern der Tarifkommission bewusst.

Am Donnerstag bestreikte die Gewerkschaft eigenen Angaben zufolge ganztägig Dienststellen in mehreren Kommunen, darunter waren auch Kitas und Verwaltungen. Betroffen waren den Angaben zufolge Darmstadt, der Landkreis Darmstadt-Dieburg, Pfungstadt, Weiterstadt, Seeheim-Jugenheim, Bickenbach, Alsbach-Hähnlein, Rüsselsheim, Mörfelden-Walldorf, Münster, Trebur und Nauheim. Verdi fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat.