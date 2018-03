Wirtschaft

Credit Suisse dämpft Erwartungen bei den Erträgen im Kapitalmarktgeschäft

22.03.2018, 12:08 Uhr | dpa-AFX

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Credit Suisse sieht in ihrer marktabhängigen Division Global Markets (GM) im bisherigen Verlauf des ersten Quartals etwa vergleichbare Erträge zum Vorjahr in US-Dollar. Dies ist ein leichter Rückschlag im Vergleich zum letzten bekannten Stand nach sechs Wochen, wie Unterlagen zu einer Präsentation von Unternehmenschef Tidjane Thiam an einer Bankenkonferenz von Morgan Stanley am Donnerstag in London zeigen. Die aktuellen Aussagen beziehen sich auf 11 der 13 Wochen in diesem Quartal.

Nach sechs Wochen lagen die entsprechenden Erträge - wie die Bank Mitte Februar im Rahmen der Bekanntgabe der Jahreszahlen bekannt gegeben hatte - noch rund 10 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Bereiche Aktienderivate, verbriefte Produkte und ITS (International Trading Solutions) hätten eine deutliche "Outperformance" verzeichnet, hieß es damals.

Jetzt ist noch die Rede von einem "starken" Geschäft bei Aktienderivaten und ITS. Das Aktienemissionsgeschäft sei aufgrund der höheren Volatilität im bisherigen Quartalsverlauf dagegen schwächer als 2017, die Erträge im Bereich "Fixed Income" stabil. Die geschätzten Nettoerträge in US-Dollar seien somit bisher im ersten Quartal insgesamt im Rahmen der vergleichbaren Vorjahreswerte.

An der Börse führten die Aussagen zum Handelsgeschäft zu Kursverlusten. Die Credit-Suisse-Aktie gab mehr als zwei Prozent nach und war damit einer der schwächsten Titel im Bankensektor. Das Papier hatte bereits am Vortag deutlich nachgeben. Am Mittwoch hatte die Deutsche Bank die Investoren mit Aussagen über den Geschäftsverlauf verschreckt und damit den ganzen Sektor belastet. Die Deutsche Bank-Aktie verlor seit gestern Mitte rund sieben Prozent an Wert.

Bestätigt wird gemäß den Präsentationsfolien derweil die Gewinnziele und das Kostensparziel von mehr als 4,2 Milliarden CHF über zwei Jahre. Über 75 Prozent davon seien bereits erreicht, heißt es. Mit Blick auf den Gewinn im ersten Quartal sagte Thiam, dass es profitabel gewesen ist. Er sei sehr zuversichtlich für die Zukunft.