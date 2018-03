Wirtschaft

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen leicht

22.03.2018, 13:55 Uhr | dpa-AFX

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht gestiegen. In der vergangenen Woche erhöhte sich die Zahl der Erstanträge um 3000 auf 229 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Der Anstieg erfolgt von niedrigem Niveau aus. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 225 000 Anträgen gerechnet.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt stieg die Zahl der Erstanträge um 2250 auf 223 750. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten unter Ökonomen als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung

17. März 229 +3 223,75 +2,25

10. März 226 -4 221,50 -0,75

03. März 230 +20 222,25 +1,75

24. Februar 210 -10 220,50 -5,00°

(Angaben in Tsd)