Wirtschaft

US-Anleihen legen weiter zu

22.03.2018, 14:18 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und weiter zugelegt. Bereits am Mittwochabend ging es aufwärts mit den Kursen nach geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Die amerikanischen Notenbanker hatten deutlich gemacht, dass die Zinsen weiterhin nur langsam steigen werden. Dies belastete die Renditen am US-Anleihemarkt und gab den Kursen im Gegenzug Auftrieb.

Zuletzt habe auch die Sorge vor einem Handelskrieg führender Industriestaaten die Kurse am amerikanischen Rentenmarkt gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. In Erwartung neuer US-Strafzölle hat China eindringlich vor den Folgen eines Handelskriegs gewarnt. Die parteinahe Tageszeitung "China Daily" forderte den Rest der Welt dazu auf, sich Washington entgegenzustellen.

Zuvor wurde bekannt, dass US-Präsident Donald Trump im Verlauf des Donnerstags ein Maßnahmenpaket im Kampf gegen aus seiner Sicht unfaire Handelspraktiken Chinas bekanntgeben wird. Das Paket soll Zölle und andere Maßnahmen im Milliardenvolumen enthalten.

Newsletter Wichtiges zu privater Vorsorge

Zweijährige Anleihen stagnierten auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,29 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,65 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gewannen 13/32 Punkte auf 99 7/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,84 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen einen Ganzen und 4/32 Punkte auf 98 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,06 Prozent.