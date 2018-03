Kurz nach der Pleite

Gründer von Spielwarenkette "Toys'R'Us" gestorben

23.03.2018, 08:52 Uhr | AS, t-online.de, AFP, dpa

Der Gründer und damalige Geschäftsführer vom US-Spielwarenhändler Toys R US, Charles Lazarus, bei einem Besuch des zweiten Landens in Japan: Gründer von Toys R US gestorben. (Quelle: dpa)