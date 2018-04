Zum Wall-Street-Start von Spotify

Das sind die zehn größten Börsengänge weltweit

02.04.2018, 10:07 Uhr | Ron Schlesinger, t-online.de

Der Gang an die Börse kann dem Eigentümer auf einen Schlag Milliarden einbringen. Wir schauen zurück auf die zehn spektakulärsten Börsengänge weltweit.

Am 3. April 2018 geht der Streaming-Dienst Spotify an die New Yorker Börse. Analysten sagen voraus, dass das schwedische Unternehmen rund 20 Milliarden US-Dollar einsammeln wird. Gut möglich, dass sich Spotify deshalb in die Top Ten der weltweit größten Börsengänge katapultiert.

Das Statistik-Portal Statista hat die bisherigen spektakulärsten Börsengänge von Unternehmen veröffentlicht. Grundlage für die Top Ten ist das sogenannte Emissionsvolumen: Das ist die Anzahl der Aktien, die am Starttag an der Börse angeboten werden, multipliziert mit dem Ausgabepreis.

Platz 10: Dai-ichi Mutual Life Insurance (22. März 2010)

Tokioter Börse: Der Handelsplatz in der japanischen Hauptstadt ist der zweitwichtigste Börsenplatz weltweit. (Quelle: Kimimasa Mayama/dpa)



Das japanische Versicherungsunternehmen Dai-ichi Mutual Life Insurance konzentriert sich auf den Verkauf von Lebensversicherungen. Das Unternehmen startete im März 2010 mit einem Emissionsvolumen von rund 10,9 Milliarden US-Dollar (rund sieben Milliarden Euro) an der Tokioter Börse.

Platz 9: Deutsche Telekom (18. November 1996)

Ron Sommer: Der damalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom steht am 17. November 1996 vor der Anzeigentafel der Deutschen Börse in Frankfurt am Main. (Quelle: Archiv/dpa)



Die Euphorie war riesig: Die T-Aktie wurde im November 1996 zur Volksaktie. 1,9 Millionen Privatanleger stiegen ein, 713 Millionen Aktien wurden ausgegeben – zum Preis von 14,57 Euro (28,50 DM). Die Deutsche Telekom sammelte gut 13 Milliarden US-Dollar (10,5 Milliarden Euro) ein. Ab dem Jahr 2000 kannte die Aktie aber nur noch einen Weg: nach unten. Viele Kleinanleger verloren ihr investiertes Geld.



Platz 8: ICBC Bank (19. Oktober 2006)

ICBC-Filiale in Beijing/China: Die größte chinesische Bank ist nicht nur der Platzhirsch im Heimatland – das Geldinstitut expandiert auch in Europa. (Quelle: Rolex Dela Pena/dpa)



Der Börsengang brachte der Industrial and Commerce Bank of China (ICBC) im Oktober 2006 rund 13,9 Milliarden US-Dollar (11,3 Milliarden Euro) ein. Das Finanzinstitut im Reich der Mitte gilt heute als die größte und wertvollste Bank der Welt.

Platz 7: General Motors (16. November 2010)

GM-Logo an der Firmenzentrale: Der Autokonzern hat seinen Hauptsitz im US-amerikanischen Detroit. (Quelle: Uli Deck/dpa)



Das Comeback des Jahres 2010 feierte General Motors (GM), als der US-Automobilkonzern im November wieder auf das Börsenparkett zurückkehrte. GM war knapp anderthalb Jahre zuvor im Zuge einer Insolvenz kurzzeitig verstaatlicht und von der Börse genommen worden. Rund 15,8 Milliarden US-Dollar (12,8 Milliarden Euro) nahm der Autobauer an Emissionsvolumen ein.

Platz 6: Facebook Inc. (16. Mai 2012)

Mark Zuckerberg: Der Facebook-Chef (5. von rechts) feierte am 18. Mai 2012 im Kreise seiner Mitarbeiter im Facebook-Hauptquartier Menlo Park. (Quelle: Zef Nikolla/dpa)



Als das US-Unternehmen im Mai 2012 als Börsenneuling startete, musste sich Firmenchef Mark Zuckerberg noch nicht mit Fragen zum Missbrauch von Nutzerdaten herumschlagen. Facebook sammelte damals rund 16 Milliarden US-Dollar (13 Milliarden Euro) ein. Obgleich sich die Aktie nach dem Start kurzzeitig im Sinkflug befand, schaffte es das soziale Netzwerk, den Kurs mit der Zeit deutlich zu steigern.

Platz 5: Enel S.p.A. (31. Oktober 1999)

Enel-Logo in Rom: Der italienische Energieriese setzt seit einigen Jahren stärker auf Ökostrom und will neue Märkte erschließen. (Quelle: Francesca Ruggiero/dpa)



Der italienische Stromkonzern nahm im Oktober 1999 rund 16,5 Milliarden US-Dollar (13,4 Milliarden Euro) bei seinem Börsenstart ein. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Rom betreibt in über dreißig Ländern Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke.

Platz 4: AIA Group Ltd. (20. Oktober 2010)

AIA-Gebäude in Shanghai/China: Der Lebensversicherer konzentriert sich vor allem auf den asiatischen Markt. (Quelle: Qilai Shen/dpa)



Die AIA Group mit Sitz in Hong Kong gilt als eine der größten Versicherungen in Asien: Der Fokus liegt neben Lebensversicherungen auch auf Vorsorgekonzepte, Schaden- und Unfall- sowie Krankenversicherungen. Das Unternehmen nahm bei seinem Börsendebüt im Oktober 2010 rund 17,8 Milliarden US-Dollar (14,5 Milliarden Euro) ein.

Platz 3: Visa Inc. (17. März 2008)

Visa-Kreditkarte im Geldautomaten: Die Aktiengesellschaft bietet neben Kreditkarten auch Debitkarten und Guthabenkarten an. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa)



Der Kreditkartenanbieter wagte sich trotz eines schwierigen Marktumfeldes – die Finanzkrise machte sich langsam bemerkbar – aufs Börsenparkett. Visa schaffte es im März 2008, rund 17,9 Milliarden US-Dollar (14,6 Milliarden Euro) an Emissionsvolumen einzusammeln.

Platz 2: NTT Mobile (21. Oktober 1998)

NTT-Docomo-Logo auf einer Besuchermesse: Der Konzern wurde 1992 gegründet und ging im darauffolgenden Jahr mit analogen mobilen Sprachdiensten auf den Markt. (Quelle: Christopher Jue/dpa)



Der größte Mobilfunkanbieter Japans ist neben der Deutschen Telekom und Enel das dritte Unternehmen, das bereits in den 1990er-Jahren an die Börse ging: Im Oktober 1998 platzierte sich NTT Mobile (auch NTT Docomo) dort mit rund 18,1 Milliarden US-Dollar (14,7 Milliarden Euro).

Platz 1: Alibaba Group Holding (17. September 2014)

Alibaba-Group-Logo: Der Internetkonzern ist das größte E-Commerce-Unternehmen Chinas. (Quelle: Christian Charisius/dpa)



Die chinesische Alibaba Group, einer der weltweit größten Onlinehändler, ging im September 2014 mit einem Rekord-Emissionsvolumen von rund 21,8 Milliarden US-Dollar (17,7 Milliarden Euro) an die Börse. Er gilt als größter Amazon-Rivale.

