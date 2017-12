Wirtschaft: PNE komplettiert Windpark-Verkauf an Allianz-Fonds

28.12.2017, 16:37 Uhr | dpa-AFX

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Cuxhavener Windpark-Entwickler PNE Wind hat auch die restlichen 20 Prozent seines Windpark-Portfolios an den Investmentfonds Allianz Renewable Energy Fund II verkauft. Der Kaufpreis lag nach Unternehmensangaben bei 23 Millionen Euro. Im Dezember 2016 hatte der von Allianz Global Investors verwaltete Fonds bereits 80 Prozent der PNE Wind Partners GmbH übernommen, in der deutsche Windparkprojekte mit insgesamt 142,5 Megawatt Leistung gebündelt sind.

Mit dem Verkauf der Restbeteiligung habe PNE Wind seine Liquidität weiter erhöhen können, so Vorstandschef Markus Lesser am Donnerstag in einer Erklärung. PNE bleibt als Dienstleister für das technische und kaufmännische Betriebsmanagement sowie den laufenden Betrieb der Windparks zuständig. Der Verkaufserlös fließt auch in den Aufbau neuer europäischer Windpark-Projekte.