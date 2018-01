Wirtschaft: Gericht prüft Klagen von Netzbetreibern - Entlastung für Stromkunden?

17.01.2018, 05:48 Uhr | dpa-AFX

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf geht es an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) um die Konzerngewinne mit Strom- und Gasnetzen in Deutschland - und damit um mögliche Entlastungen für Verbraucher. Die Bundesnetznetzagentur hat den Stadtwerken und anderen Netzbetreibern die staatlich garantierten Renditen gekürzt - um gut zwei Milliarden Euro in den kommenden fünf Jahren. Dagegen haben rund 1100 Netzbetreiber Beschwerde eingelegt. Sie sehen wegen der Kürzungen den Ausbau der Netze gefährdet und werfen der Netzagentur fehlerhafte Berechnungen vor. Mehr Leitungen seien schließlich für die Energiewende nötig, ist ihr Argument.

Bestätigt das Gericht die Kürzung, könnten die Stromrechnungen der Privathaushalte leicht sinken. Denn die Privathaushalte tragen die Netzkosten mit. Schätzungen zufolge würde die geplante Senkung für einen Durchschnittshaushalt mit rund 3500 Kilowattstunden Jahresverbrauch allerdings nur rund 5,30 Euro im Jahr ausmachen. Ob das Gericht bereits am Mittwoch eine Entscheidung fällt, ist offen.